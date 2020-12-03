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Укроборонпром ликвидируют в 2021 году

03.12.20 13:32 , РБК Украина
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Государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании. Об этом во время брифинга заявил новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, вместо концерна будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины".

"Планируется, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил Ю.Гусев.

В новый холдинг войдут компании, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Также планируют создать холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

По словам Ю.Гусева, это пока предварительная концепция, которая еще требует обсуждения и утверждения.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юрия Гусева новым директором "Укроборонпрома".

Также сообщалось, что в рамках реформы "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий.

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