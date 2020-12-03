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Рада приняла закон о водном транспорте

03.12.20 13:15 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада Украины приняла законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

"Законом урегулированы вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутренний водный транспорт и тому подобное", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграм-канале сообщил, что закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно.

МинПром

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