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Ulbrich Stainless Steels & Special Metals Inc запускает передовой стан высокой прокатки в США
Ведущий мировой поставщик прецизионных лент и фольги, тонкой и плоской проволоки, фасонной проволоки, ленточной фотоэлектрической проволоки и листовых пластин Ulbrich Stainless Steels & Special Metals Inc объявила об открытии передового стана высокой прокатки со скоростью 20 м/с в Уоллингфорде, штат Коннектикут, США. Здесь будут производить прецизионную холоднокатаную ленту и фольгу для более 160 сплавов нержавеющей стали, никеля, титана и других специальных металлов. Новый завод обладает современными возможностями, позволяющими повысить качество стали, чтобы поддерживать более значительный бизнес по разработке новой продукции в будущем.
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