Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Порты Украины за 11 месяцев перевалили 145,7 млн т грузов

03.12.20 12:11 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Морские порты Украины в январе-ноябре 2020 года нарастили перевалку руды на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 44,2 млн т. Перевалка черных металлов увеличилась на 9,3% – до 15,2 млн т. Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины.

В общем за 11 месяцев портовики перевалили 145,7 млн т грузов. Это превышает показатель января-ноября 2019 года на 0,9%. Среди них: зерновые – 44,2 млн т;
подсолнечное масло – 5,7 млн т; нефть – 1,97 млн т.

В структуре грузооборота лидируют экспортные грузы – 112,5 млн т (+3,6% по сравнению с январем-ноябрем 2019-го). Перевалка каботажных грузов выросла на 22,4% – до 2,27 млн т, а импортных и транзитных, напротив, упала – до 21,47 млн т (-8,3%) и 9,16 млн т (-10,3%) соответственно.

Перевалка контейнеров за этот период увеличилась на 4,7% – до 953,6 тыс. TEU.

Перевалка железорудного сырья через морские порты Украины в 2019 году выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом – до 37,3 млн т. Кроме того, украинские порты за год перевалили 15,3 млн т черных металлов и 6,7 млн т угля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:32
Укроборонпром ликвидируют в 2021 году
13:15
Рада приняла закон о водном транспорте
12:50
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
12:31
Ulbrich Stainless Steels & Special Metals Inc запускает передовой стан высокой прокатки в США
11:50
Филиппины не хотят стать "свалкой" для устаревших технологий Китая по выпуску стали
11:34
Мировая торговля столкнулась с нехваткой контейнеров
11:28
Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ возобновить переговоры
11:11
Украина хочет в декабре взять в долг еще 1 млрд долл. – Шмыгаль
10:52
Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн
10:32
Метинвест по итогам трех кварталов сократил выручку на 10%
10:30
Компания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый завод
10:10
Акции Новолипецкого меткомбината продадут ради повышения их ликвидности
09:35
Китай вернул статус нетто-экспортера стали
08:58
В Ташкенте запустили завод по выпуску х/к проката
08:20
Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен
08:06
Украинский ГМК демонстрирует высокую социальную ответственность - Шпенов
02.12.20
18:26
Метинвест заключил первую сделку по секьюритизации
18:01
ММК имени Ильича начал производить оцинковку европейского качества
17:44
Депутаты решили регламентировать ввоз в Украину пестицидов и агрохимикатов
17:23
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!