Порты Украины за 11 месяцев перевалили 145,7 млн т грузов Морские порты Украины в январе-ноябре 2020 года нарастили перевалку руды на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 44,2 млн т. Перевалка черных металлов увеличилась на 9,3% – до 15,2 млн т. Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины.



В общем за 11 месяцев портовики перевалили 145,7 млн т грузов. Это превышает показатель января-ноября 2019 года на 0,9%. Среди них: зерновые – 44,2 млн т;

подсолнечное масло – 5,7 млн т; нефть – 1,97 млн т.



В структуре грузооборота лидируют экспортные грузы – 112,5 млн т (+3,6% по сравнению с январем-ноябрем 2019-го). Перевалка каботажных грузов выросла на 22,4% – до 2,27 млн т, а импортных и транзитных, напротив, упала – до 21,47 млн т (-8,3%) и 9,16 млн т (-10,3%) соответственно.



Перевалка контейнеров за этот период увеличилась на 4,7% – до 953,6 тыс. TEU.



Перевалка железорудного сырья через морские порты Украины в 2019 году выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом – до 37,3 млн т. Кроме того, украинские порты за год перевалили 15,3 млн т черных металлов и 6,7 млн т угля.



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