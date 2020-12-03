Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Филиппины не хотят стать "свалкой" для устаревших технологий Китая по выпуску стали

03.12.20 11:50 , steelguru
печать
размер текста:

Филиппины становятся излюбленной "свалкой" Китая для устаревшей технологии производства стали на основе индукционных печей, которую сам Китай запретил в 2017 году.  Об этом пишет Manila Standard. В стране сейчас 13 заводов с индукционными печами по сравнению с 5 в 2015 году, которые производят 1 млн тонн вместо  200 тыс. тонн металла.

Совет АСЕАН по металлу и металлургии (AISC) выразил тревогу в связи с нежелательной передачей технологий. В нем говорится: "Наша основная проблема, вытекающая из вышеупомянутого развития, заключается в том, что АСЕАН становится свалкой для этих устаревших машин и оборудования, которое из-за присущих им технологических ограничений и ограничений может отрицательно повлиять на упорядоченное развитие железа и оборудования. сталелитейная промышленность в регионе".

Китай, у которого в 2017 году было более 600 сталелитейных заводов с индукционными печами мощностью 120–140 млн тонн, ввел общий запрет в апреле-мае 2017 года. Многое из такого оборудования были перемещены на Филиппины, в Индонезию, Малайзию и Таиланд. Индукционные печи производят стальную продукцию нестандартного и непостоянного качества, что вредно для окружающей среды, поскольку они неконтролируемо выделяют вредные газы и твердые частицы и потребляют больше электроэнергии, чем дуговые печи.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
Мировая торговля столкнулась с нехваткой контейнеров
11:28
Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ возобновить переговоры
11:11
Украина хочет в декабре взять в долг еще 1 млрд долл. – Шмыгаль
10:52
Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн
10:32
Метинвест по итогам трех кварталов сократил выручку на 10%
10:30
Компания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый завод
10:10
Акции Новолипецкого меткомбината продадут ради повышения их ликвидности
09:35
Китай вернул статус нетто-экспортера стали
08:58
В Ташкенте запустили завод по выпуску х/к проката
08:20
Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен
08:06
Украинский ГМК демонстрирует высокую социальную ответственность - Шпенов
02.12.20
18:26
Метинвест заключил первую сделку по секьюритизации
18:01
ММК имени Ильича начал производить оцинковку европейского качества
17:44
Депутаты решили регламентировать ввоз в Украину пестицидов и агрохимикатов
17:23
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
17:05
ЮГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 3,9%
16:42
Укрэнерго получит 136 млн евро на модернизацию подстанций
16:33
Метинвест стал лауреатом конкурса под эгидой ООН
16:22
В ноябре порт Южный обработал обработал свыше 1 млн тонн руды
16:07
Металлурги РФ против строительства нового метзавода на Дальнем Востоке
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!