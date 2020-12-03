Филиппины не хотят стать "свалкой" для устаревших технологий Китая по выпуску стали Филиппины становятся излюбленной "свалкой" Китая для устаревшей технологии производства стали на основе индукционных печей, которую сам Китай запретил в 2017 году. Об этом пишет Manila Standard. В стране сейчас 13 заводов с индукционными печами по сравнению с 5 в 2015 году, которые производят 1 млн тонн вместо 200 тыс. тонн металла.



Совет АСЕАН по металлу и металлургии (AISC) выразил тревогу в связи с нежелательной передачей технологий. В нем говорится: "Наша основная проблема, вытекающая из вышеупомянутого развития, заключается в том, что АСЕАН становится свалкой для этих устаревших машин и оборудования, которое из-за присущих им технологических ограничений и ограничений может отрицательно повлиять на упорядоченное развитие железа и оборудования. сталелитейная промышленность в регионе".



Китай, у которого в 2017 году было более 600 сталелитейных заводов с индукционными печами мощностью 120–140 млн тонн, ввел общий запрет в апреле-мае 2017 года. Многое из такого оборудования были перемещены на Филиппины, в Индонезию, Малайзию и Таиланд. Индукционные печи производят стальную продукцию нестандартного и непостоянного качества, что вредно для окружающей среды, поскольку они неконтролируемо выделяют вредные газы и твердые частицы и потребляют больше электроэнергии, чем дуговые печи.



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