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Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ возобновить переговоры

03.12.20 11:28 , РБК Украина
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Цены на нефть в четверг, 3 декабря, выросли, поскольку члены группа ОПЕК+ решили возобновить переговоры о продлении рекордного сокращения добычи, установленного во время первой волны пандемии COVID-19. Сокращение может быть продлено до марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent с поставкой в феврале выросла на 0,35%, до 48,42 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 0,15% до 45,35 долларов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия возобновляют в четверг переговоры для согласования политики на 2021 год после того, как предыдущие переговоры не привели к компромиссу в отношении того, как бороться со слабым спросом на нефть на фоне новой волны коронавируса.

Ожидалось, что ОПЕК + сохранит сокращение добычи нефти на 7,7 млн баррелей в сутки, или 8% в мировых поставок, по крайней мере, до марта 2021 года.

Но после того, как надежды на скорейшее одобрение антивирусных вакцин спровоцировали рост цен на нефть в конце ноября, некоторые производители подвергли сомнению необходимость ужесточения нефтяной политики, которую поддерживает лидер ОПЕК Саудовская Аравия.

"Любой признак того, что группа изо всех сил пытается достичь соглашения, может повлиять на цены", - говорится в заявлении ANZ Research.

В среду Великобритания одобрила вакцину Pfizer Inc против COVID-19, выйдя вперед в глобальной гонке за запуск самой важной программы массовой вакцинации в истории.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

МинПром

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