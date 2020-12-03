Украина хочет в декабре взять в долг еще 1 млрд долл. – Шмыгаль Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, при условии, что станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ), объем заимствований может составить 1 млрд долл., сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) - это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований", - сказал Д.Шмыгаль в интервью журналу "Корреспондент".



Он уточнил, что речь идет о коротких займах, до полугода.



"Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем - около 1 млрд долл.", - уточнил премьер-министр.



Он также сообщил, что дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в 2020 году, в то же время нынешняя заминка с прибытием миссии не должна сказаться на финансировании бюджетных расходов. "Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году", - сказал он.



"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", - добавил Д.Шмыгаль.



Говоря о доходах госбюджета, премьер отметил отставание таможни от ожидаемых показателей по поступлениям в бюджет.



"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - прокомментировал ситуацию премьер.



Официальный курс на 2 декабря - 28,56 грн./долл.



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