Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина хочет в декабре взять в долг еще 1 млрд долл. – Шмыгаль

03.12.20 11:11 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, при условии, что станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ), объем заимствований может составить 1 млрд долл., сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) - это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований", - сказал Д.Шмыгаль в интервью журналу "Корреспондент".

Он уточнил, что речь идет о коротких займах, до полугода.

"Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем - около 1 млрд долл.", - уточнил премьер-министр.

Он также сообщил, что дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в 2020 году, в то же время нынешняя заминка с прибытием миссии не должна сказаться на финансировании бюджетных расходов. "Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году", - сказал он.

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", - добавил Д.Шмыгаль.

Говоря о доходах госбюджета, премьер отметил отставание таможни от ожидаемых показателей по поступлениям в бюджет.

"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - прокомментировал ситуацию премьер.

Официальный курс на 2 декабря - 28,56 грн./долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 3

...
Новости партнеров
новости
11:50
Филиппины не хотят стать "свалкой" для устаревших технологий Китая по выпуску стали
11:34
Мировая торговля столкнулась с нехваткой контейнеров
11:28
Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ возобновить переговоры
10:52
Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн
10:32
Метинвест по итогам трех кварталов сократил выручку на 10%
10:30
Компания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый завод
10:10
Акции Новолипецкого меткомбината продадут ради повышения их ликвидности
09:35
Китай вернул статус нетто-экспортера стали
08:58
В Ташкенте запустили завод по выпуску х/к проката
08:20
Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен
08:06
Украинский ГМК демонстрирует высокую социальную ответственность - Шпенов
02.12.20
18:26
Метинвест заключил первую сделку по секьюритизации
18:01
ММК имени Ильича начал производить оцинковку европейского качества
17:44
Депутаты решили регламентировать ввоз в Украину пестицидов и агрохимикатов
17:23
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
17:05
ЮГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 3,9%
16:42
Укрэнерго получит 136 млн евро на модернизацию подстанций
16:33
Метинвест стал лауреатом конкурса под эгидой ООН
16:22
В ноябре порт Южный обработал обработал свыше 1 млн тонн руды
16:07
Металлурги РФ против строительства нового метзавода на Дальнем Востоке
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!