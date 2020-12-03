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Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн

03.12.20 10:52 , Бизнес Цензор
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Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Ощадбанка на решение судов предыдущих инстанций, которыми в рамках дела о банкротстве ЧАО "АвтоКрАЗ" только частично были признаны кредиторские требования госбанка к должнику.

Так, объем заявленных Ощадбанком требований к ЧАО "АвтоКрАЗ" составил около 2,7 млрд грн, из которых суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования на 1,54 млрд грн, одновременно признав требования на 933,5 млн грн (в т. ч. 874,7 млн грн - требования четвертой очереди) и 254,7 млн грн (как обеспеченные залогом должника), сообщает Finbalance.

Вместе с тем, 29.10.2020 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ликвидатора банка "Финансы и кредит" и отменил решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми было отклонено ряд требований Фонда гарантирования, в т.ч. на 1,7 млрд грн (как обеспеченных залогом должника), на 1,18 млрд грн (с отнесением к четвертой очереди удовлетворения), а также на сумму процентов, начисленных за период после окончания срока кредитования

Верховный Суд отправил материалы дела в отмененной части (относительно требований Фонда гарантирования) на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Ранее суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования ликвидатора банка "Финансы и кредит" в целом на 3,75 млрд грн, признав требования на 757,4 млн грн (шестая очередь) и 618,5 млн грн (как обеспеченные залогом должника).

Напомним, что группа "АвтоКрАЗ" подконтрольна Константину Жеваго (ему же принадлежал и обанкротившийся банк "Финансы и кредит").

Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" К.Жеваго.

Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску Ощадбанка открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, по данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

МинПром

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