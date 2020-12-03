Компания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый завод Люксембругская компания Paul Wurth, часть немецкого машиностроительного холдинга SMS Group, объявила о подписании контракта с южнокорейской сталелитейной группой POSCO на строительство нового коксового завода №6 на сталелитейном заводе в Пхохане. Контракт был официально подписан 23 октября 2020 года и включает проектирование, поставку огнеупоров и ключевого оборудования, а также услуги по надзору за монтажом и вводом в эксплуатацию двух новых коксовых батарей и полностью новой установки по очистке коксового газа.



Оборудованные системой подогрева под струей, аккумуляторы с верхней зарядкой будут включать 48 печей, каждая с размером камеры печи 7,6 метра в высоту и 20 метров в длину. Батареи спроектированы таким образом, чтобы обеспечить общий годовой объем производства 1,5 млн тонн кокса, а установка по очистке коксового газа и побочных продуктов рассчитана на обработку потока коксового газа объемом 100 000 нормальных кубических метров в час.



Особое внимание уделяется экологическому аспекту благодаря продуктам собственной разработки, таким как система SOPRECO от Paul Wurth, система контроля давления в одной печи для контроля выбросов и система автоматизации COKEXpert level-2 для коксовых печей. Все эти характеристики позволят заказчику соответствовать самым высоким стандартам производительности и качества кокса, контроля выбросов, потребления энергии, удобства для пользователя и безопасности производства.



Запуск нового коксового завода ожидается в 2023 году.



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