Акции Новолипецкого меткомбината продадут ради повышения их ликвидности Компания Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited продает 2% ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.



На продажу выставлено около 120 млн акций. В результате сделки, организатором которой выступает Goldman Sachs International, доля Fletcher в НЛМК может сократиться с 81,4% до 79,4%.



Продающий акционер берет на себе обязательство lock up сроком на 3 месяца.



Прайсинг будет производиться в долларах. Цена закрытия торгов на LSE в среду - 26,78 долл./ за GDR (1 расписка соответствует 10 акциям), на Московской бирже (основная сессия) - 202,9 руб. Таким образом, рыночная цена выставленного на продажу пакета - около 320 млн долл./ и 24,3 млрд руб. Предыдущее ABB, состоявшееся летом прошлого года, когда компания В.Лисина продала 2,6% НЛМК, прошло с дисконтом 6,2% к последней цене закрытия на LSE и 6,4% к цене Мосбиржи (соответственно 25,32 долл. и 159,6 руб.).



Источник, близкий к акционеру НЛМК, заявил "Интерфаксу", что новая сделка, увеличивающая ликвидность акций компании, является шагом к увеличению ее веса в индексе MSCI.



В.Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.



НЛМК провел IPO в декабре 2005 года. Тогда 7% капитала компании было продано структурами В.Лисина по 14,5 долл. за одну GDR, сумма сделки составила 609 млн долл. В декабре 2016 года Fletcher продала на рынке 1,5% капитала НЛМК, основной владелец компании заработал на сделке 153,1 млн долл.



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