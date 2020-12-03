Украинский ГМК демонстрирует высокую социальную ответственность - Шпенов Рост зарплат в украинском горно-металлургическом комплексе свидетельствует о высокой социальной ответственности предприятий и желании сохранить квалифицированный персонал. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"В октябре 2020 года средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины вырос по всем позициям. Зарплаты работников коксохимических предприятий выросли на 9,9%, по сравнению с сентябрем этого года, и составили в гривневом эквиваленте в среднем 19,4 тыс. грн. На горнорудных предприятиях аналогичные показатели составили, соответственно, 5,4% и 18,3 тыс грн, на трубных - 4,9% и 13,7 тыс. грн. В свою очередь, предприятия черной металлургии в октябре 2020 года в среднем повысили зарплаты, по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,2% до 17,7 тыс. грн. Предприятия цветной металлургии, соответственно, на 1,4% до 10,4 тыс. грн", - сообщил он.



Д.Шпенов подчеркнул, что украинский ГМК является одним из лидеров по росту зарплат в Украине: "Для сравнения: в целом по стране рост средней зарплаты в октябре этого года, по сравнению с сентябрём, составил 1,5%. В абсолютном выражении средняя зарплата выросла до 12,2 тыс грн. В промышленном секторе аналогичные показатели составили, соответственно, 0,4% и 13,2 тыс грн. Необходимо отметить, что в 2019 году, до введения карантинных мер, среднегодовой рост зарплат в горно-металлургическом комплексе составлял 25-30%".



"Сейчас цифры скромнее, но и они свидетельствуют о высокой социальной ответственности собственников и топ-менеджмента предприятий. Сейчас это крайне важно, так как многие меткомбинаты являются градообразующими, от их работы зависит благополучие не только городов, но и отдельных регионов", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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