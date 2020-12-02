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Метинвест заключил первую сделку по секьюритизации

02.12.20 18:26
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Группа Метинвест успешно запустила новую программу секьюритизации дебиторской задолженности для своих итальянских прокатных заводов, Metinvest Trametal и Ferriera Valsider, на сумму 75 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Секьюритизация является частью стратегии финансирования группы, направленной на усиление долгового портфеля с помощью инструментов, которые улучшат кредитоспособность, сократят стоимость заимствований и создадут оптимальную основу для привлечения долгосрочного финансирования оборотного капитала.

В рамках секьюритизации Metinvest Trametal и Ferriera Valsider будут продавать портфели торговой дебиторской задолженности специальной проектной компании (SPV) на возобновляемой основе. Приобретение дебиторской задолженности будет финансироваться посредством выпуска частично оплаченных облигаций на сумму 75 миллионов евро с плавающей процентной ставкой, обеспеченных приобретенной дебиторской задолженностью.

Подписка на облигации будет осуществляться банком Coöperatieve Rabobank U.A. (Нидерланды) через свою компанию по выпуску обеспеченных активами коммерческих бумаг Nieuw Amsterdam Receivables Corporation B.V. Компания Finacity Corporation (США), как организатор сделки, обеспечила исходную и аналитическую поддержку, помощь в структурировании, а также будет выполнять роль постоянного администратора программы, предоставляя определенную отчетность. Компания Centotrenta Servicing S.p.A. будет ответственной за определенные услуги по мониторингу и отчетности, соответствие сделки применимому законодательству и проспекту эмиссии, а также административное, бухгалтерское и налоговое сопровождение SPV.

Finacity Corporation входит в группу компаний Greensill, которая специализируется на структурировании и обеспечении реализации программ финансирования капитала с обеспечением дебиторской задолженностью, финансировании поставщиков и кредиторской задолженности, поддержке и администрировании программ. Finacity Corporation в настоящее время обеспечивает финансирование и администрирование дебиторской задолженности на сумму около 100 миллиардов долларов США в годовом выражении. Будучи представленной в США, Европе и Латинской Америке, Finacity Corporation ведет свою работу с эмитентами и должниками в 175 странах мира.

Компания Allen & Overy выступила в качестве советника Metinvest Trametal и Ferriera Valsider по всем юридическим аспектам этой сделки. Компания Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners была задействована в качестве юридического советника банка Coöperatieve Rabobank U.A. (Нидерланды).

"Эта знаковая сделка является частью нашей более широкой стратегии по расширению клиентской базы и предоставлению дополнительных, более гибких решений для финансирования продаж в Европе. Секьюритизация также позволит взаимодействовать с новыми финансовыми учреждениями, которые выражают свое желание участвовать в сделке, и предоставлять дополнительную ликвидность группе. Я хотел бы поблагодарить Rabobank за многолетнюю поддержку группы Метинвест и поприветствовать Finacity Corporation в качестве нового и важного партнера для нас", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

МинПром

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