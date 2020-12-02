Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Депутаты решили регламентировать ввоз в Украину пестицидов и агрохимикатов

02.12.20 17:44 , Укринформ
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2289 "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" оnносительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины". Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Законопроект в первом чтении поддержали 239 народных депутатов.

"Законопроектом предусматривается усовершенствовать отдельные положения по регулированию ввоза и применения в Украине незарегистрированных пестицидов, использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, предоставить возможность применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается исключить норму, согласно которой, обязательным условием ввоза и применения в Украине опытных партий пестицидов, используемых для государственных испытаний и научных исследований, является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся, а также разрешить не только использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, но и их применение, хранение, торговлю, рекламу и перевозку.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:23
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
17:05
ЮГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 3,9%
16:42
Укрэнерго получит 136 млн евро на модернизацию подстанций
16:33
Метинвест стал лауреатом конкурса под эгидой ООН
16:22
В ноябре порт Южный обработал обработал свыше 1 млн тонн руды
16:07
Металлурги РФ против строительства нового метзавода на Дальнем Востоке
15:59
На мировом рынке никеля зафиксирован избыток предложения
15:43
Alacero оценил работу металлургии Латинской Америки
15:28
ЕБА отозвала письмо с критикой предоставления финансовых стимулов для "зеленых" металлургов
15:18
Энергомашспецсталь завершает поставку валков австрийской компании
14:54
Местные власти готовы ужесточить карантин на праздники – Шмыгаль
14:38
Европейские компании столкнутся с усиленной конкуренцией со стороны Китая – MERICS
14:22
Кабмин не будет продлевать действие карантина выходного дня
13:57
Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%
13:52
Цены на заправках продолжат идти вверх
13:43
Россия снизила добычу нефти на 11%
13:24
Австралийская Fortescue Metals в декабре отгрузит первую партию руды с нового ГОКа
13:08
Стагнация на рынке стали продолжается, но надежда есть - Шпенов
12:55
Бразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat
12:34
В Worldsteel оценили возможное влияние COVID-19 на тенденции в черной металлургии
01.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!