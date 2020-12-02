Депутаты решили регламентировать ввоз в Украину пестицидов и агрохимикатов Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2289 "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" оnносительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины". Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.



Законопроект в первом чтении поддержали 239 народных депутатов.



"Законопроектом предусматривается усовершенствовать отдельные положения по регулированию ввоза и применения в Украине незарегистрированных пестицидов, использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, предоставить возможность применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации", - говорится в сообщении.



Законопроектом предлагается исключить норму, согласно которой, обязательным условием ввоза и применения в Украине опытных партий пестицидов, используемых для государственных испытаний и научных исследований, является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся, а также разрешить не только использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, но и их применение, хранение, торговлю, рекламу и перевозку.



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