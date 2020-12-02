Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест стал лауреатом конкурса под эгидой ООН

02.12.20 16:33
печать
размер текста:

Стартовавший в сентябре 2019 года проект группы "Метинвест" Master of Public Administration по созданию системы подготовки нового поколения управленцев для муниципалитетов Украины занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие". Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.

"Программа MPA базируется на успешном опыте реализации краткосрочных проектов, реализованных в рамках Школы лидеров территориального развития. По ней прошли подготовку 73 руководителя высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города. Участники программы защитили перед мэрией города 19 проектов, три из которых воплощены в жизнь", - рассказал он.

С.Магера подчеркнул, что нынешняя Master of Public Administration является открытой обучающей платформой и рассчитана на два года. Набор студентов проводится ежегодно. Сегодня по Программе обучаются 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток участников проходит обучение в Донецком государственном университете управления, второй – во Львовском региональном университете при Президенте Украины.

"Выпускники программы MPA группы "Метинвест" получат дипломы государственного образца этих вузов. Далее их ждет стажировка на предприятиях Украины и специальный курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах, который организован при поддержке USAID. Финальным этапом программы станет запланированная на июнь 2021 года защита проектов по улучшению качества услуг для местных жителей и презентация их мэриям городов. Народное голосование за лучшую инициативу стартует 8 декабря на медиа-платформе MC.Today", - сказал он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:44
Депутаты решили регламентировать ввоз в Украину пестицидов и агрохимикатов
17:23
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
17:05
ЮГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 3,9%
16:42
Укрэнерго получит 136 млн евро на модернизацию подстанций
16:22
В ноябре порт Южный обработал обработал свыше 1 млн тонн руды
16:07
Металлурги РФ против строительства нового метзавода на Дальнем Востоке
15:59
На мировом рынке никеля зафиксирован избыток предложения
15:43
Alacero оценил работу металлургии Латинской Америки
15:28
ЕБА отозвала письмо с критикой предоставления финансовых стимулов для "зеленых" металлургов
15:18
Энергомашспецсталь завершает поставку валков австрийской компании
14:54
Местные власти готовы ужесточить карантин на праздники – Шмыгаль
14:38
Европейские компании столкнутся с усиленной конкуренцией со стороны Китая – MERICS
14:22
Кабмин не будет продлевать действие карантина выходного дня
13:57
Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%
13:52
Цены на заправках продолжат идти вверх
13:43
Россия снизила добычу нефти на 11%
13:24
Австралийская Fortescue Metals в декабре отгрузит первую партию руды с нового ГОКа
13:08
Стагнация на рынке стали продолжается, но надежда есть - Шпенов
12:55
Бразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat
12:34
В Worldsteel оценили возможное влияние COVID-19 на тенденции в черной металлургии
01.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!