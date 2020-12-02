Метинвест стал лауреатом конкурса под эгидой ООН Стартовавший в сентябре 2019 года проект группы "Метинвест" Master of Public Administration по созданию системы подготовки нового поколения управленцев для муниципалитетов Украины занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие". Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



"Программа MPA базируется на успешном опыте реализации краткосрочных проектов, реализованных в рамках Школы лидеров территориального развития. По ней прошли подготовку 73 руководителя высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города. Участники программы защитили перед мэрией города 19 проектов, три из которых воплощены в жизнь", - рассказал он.



С.Магера подчеркнул, что нынешняя Master of Public Administration является открытой обучающей платформой и рассчитана на два года. Набор студентов проводится ежегодно. Сегодня по Программе обучаются 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток участников проходит обучение в Донецком государственном университете управления, второй – во Львовском региональном университете при Президенте Украины.



"Выпускники программы MPA группы "Метинвест" получат дипломы государственного образца этих вузов. Далее их ждет стажировка на предприятиях Украины и специальный курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах, который организован при поддержке USAID. Финальным этапом программы станет запланированная на июнь 2021 года защита проектов по улучшению качества услуг для местных жителей и презентация их мэриям городов. Народное голосование за лучшую инициативу стартует 8 декабря на медиа-платформе MC.Today", - сказал он.



МинПром



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