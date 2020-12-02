Укрэнерго получит 136 млн евро на модернизацию подстанций Верховная Рада ратифицировала Гарантийное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Программа повышения надежности подстанций", подписанное 24 мая 2018 года.



Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0051 в целом как закона проголосовали 303 народных депутата.



Согласно пояснительной записке к документу, ратификация соглашения позволит НЭК "Укрэнерго" привлечь кредит от Европейского инвестиционного банка в сумме 136 млн евро под государственные гарантии.



Средства будут направлены на реализацию проекта "Программа повышения надежности подстанций", который предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.



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