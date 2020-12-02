В ноябре порт Южный обработал обработал свыше 1 млн тонн руды

В ноябре ГП "МТП "Южный" обработал 1,375 млн тонн грузов, что на 22% превышает плановый показатель, сообщает пресс-служба предприятия.
На экспорт приходится 1,177 млн тонн грузов, что составляет 86% общего грузооборота.
"Основным грузом является руда. В течение прошлого месяца госстивидор обработал 1,115 млн тонн руды. Этот объем превышает результат ноября 2019 года на 44%. За 11 месяцев 2020 года морской торговый порт "Южный" перевалил 12,543 млн тонн руды. Данный показатель выше прошлогоднего за аналогичный период на 59%", - сказано в сообщении.
Увеличивается количество судозаходов. В ноябре текущего года обработано 21 судно (+17% к показателю ноября 2019 года), половина из которых суда типа Capesize. С начала года госстивидор обработал 298 судов, что на 34% больше, чем в прошлом году.