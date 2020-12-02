В ноябре порт Южный обработал обработал свыше 1 млн тонн руды В ноябре ГП "МТП "Южный" обработал 1,375 млн тонн грузов, что на 22% превышает плановый показатель, сообщает пресс-служба предприятия.



На экспорт приходится 1,177 млн тонн грузов, что составляет 86% общего грузооборота.



"Основным грузом является руда. В течение прошлого месяца госстивидор обработал 1,115 млн тонн руды. Этот объем превышает результат ноября 2019 года на 44%. За 11 месяцев 2020 года морской торговый порт "Южный" перевалил 12,543 млн тонн руды. Данный показатель выше прошлогоднего за аналогичный период на 59%", - сказано в сообщении.



Увеличивается количество судозаходов. В ноябре текущего года обработано 21 судно (+17% к показателю ноября 2019 года), половина из которых суда типа Capesize. С начала года госстивидор обработал 298 судов, что на 34% больше, чем в прошлом году.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



