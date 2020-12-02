Металлурги РФ против строительства нового метзавода на Дальнем Востоке Российские металлурги сомневаются в целесообразности строительства нового металлургического завода "Роснефти" на Дальнем Востоке стоимостью более $2 млрд, пишет газета "Коммерсант".



Лобби российских металлургических компаний "Русская сталь" видит риски убыточности металлургического завода "Роснефти", призванного обеспечить прокатом верфь "Звезда" на Дальнем Востоке.



О решении строить завод глава нефтекомпании Игорь Сечин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 ноября. Инвестиции составят $2,2 млрд, мощность — 1,5 млн тонн, из которых верфь будет потреблять 330–350 тыс. тонн.



В "Русской стали" обращают внимание, что российское производство стали практически в два раза превышает потребление, а объем невостребованной на внутреннем рынке металлопродукции составляет 30 млн тонн.



В условиях профицита мощностей вместо строительства нового завода целесообразно предоставить конкурентоспособные тарифы на перевозку металлопродукции для потребителей на Дальнем Востоке или конкретно для верфи "Звезда", считают в ассоциации.



По мнению "Русской стали", субсидии понадобятся в любом случае. Например, они потребуются для перевозки железорудного сырья, лома, угля, поскольку для интегрированного способа производства одной тонны стали требуется три тонны сырья.



Для оценки целесообразности инвестиций нужно понимать техническое задание завода, пишет "Русская сталь". Если завод создается под производство конструкционной стали, то потребность Дальневосточного региона в строительном сортаменте могут обеспечить "Амурсталь" и Evraz.



Если речь идет о спецсталях для предприятий судостроительного сектора, то такая потребность может насчитывать до 30–40 принципиально разных видов стального проката. Металлургических предприятий с таким универсальным сортаментом не существует, но российские производители стали имеют в портфеле заказов всю номенклатуру специализированного судостроительного проката, отмечается в заявлении.



Верфь "Звезда" должна стать первой в России, которая сможет строить суда большого дедвейта, в том числе нефтетанкеры и газовозы, методом крупноблочной сборки.



МинПром



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