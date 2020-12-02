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Alacero оценил работу металлургии Латинской Америки

02.12.20 15:43 , Металлоснабжение и сбыт
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Завершающийся 2020 г. хорошо начинался для металлургической отрасли латиноамериканских стран, но эпидемия коронавируса привела к падению спроса и заставила производителей сократить объемы выпуска. Так оценил предварительные результаты 2020 г. региональный институт стали Alacero.

По его прогнозу, видимое потребление готовой стальной продукции в странах региона сократится на 10,9% по сравнению с 2019 г. до около 58 млн т.

Объем выплавки стали в Латинской Америке при этом снизится на 10,4% до 54,4 млн. т, а производства готового проката — на 10,2%, до 46,5 млн т. При этом выпуск сортового проката уменьшится на 12,6% по сравнению с 2019 г. до 22,3 млн т, производство листового проката сузится на 7,7% до 22,1 млн т, а бесшовных труб — на 10,5% до около 1,9 млн т.

Аналитики Alacero опять пожаловались на засилье дешевой импортной продукции из Китая и других азиатских стран, хотя, по их же оценкам, поставки из-за рубежа в страны региона сократятся в этом году на 11,2% по сравнению с прошлым годом до 20,2 млн т, тогда как экспорт готового проката уменьшится только на 10,1% до 8,1 млн. т.

По данным Worldsteel, в октябре 2020 г. выплавка стали в двух крупнейших странах Латинской Америки, Бразилии и Мексике, превысила показатель аналогичного месяца прошлого года. И хотя большинство государств региона еще не преодолели спад, Alacero прогнозирует восстановление латиноамериканской металлургической промышленности в 2021 г.

МинПром

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