Энергомашспецсталь завершает поставку валков австрийской компании На краматорском ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) выполняется контракт на поставку валков австрийской компании Primetals Technologies, завершение поставок планируется до конца текущего 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЭМСС, передает Укринформ.



"Энергомашспецсталь" продолжает производство оборудования для австрийской компании Primetals Technologies. В рамках подписанных обязательств наше предприятие изготовит для австрийского заказчика 16 опорных валков общим весом 700 тонн. Отгрузка оборудования пока планируется на вторую декаду декабря", - говорится в сообщении.



Отмечается, что эти валки предназначены для строящегося горячепрокатного стана "2400".



На предприятии в ноябре, в механообрабатывающем цехе ПАО "ЭМСС", с участием представителя заказчика, инспектора контроля качества Primetals Technologies Майкла Мара состоялась приемка первой партии изготовленного оборудования.



Инспектор подтвердил соответствие изготовленных деталей требованиям заказчика, нареканий к качеству продукции не было. Всего экспертом было освидетельствовано 8 валков общей массой 350 тонн.



ПАО "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск, Донецкая обл.) - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики. Предприятие экспортирует продукцию более чем в 50 стран. За 2019 год предприятие реализовало произведенной продукции на сумму 1,94 млрд грн.



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