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Энергомашспецсталь завершает поставку валков австрийской компании

02.12.20 15:18 , Укринформ
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На краматорском ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) выполняется контракт на поставку валков австрийской компании Primetals Technologies, завершение поставок планируется до конца текущего 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЭМСС, передает Укринформ.

"Энергомашспецсталь" продолжает производство оборудования для австрийской компании Primetals Technologies. В рамках подписанных обязательств наше предприятие изготовит для австрийского заказчика 16 опорных валков общим весом 700 тонн. Отгрузка оборудования пока планируется на вторую декаду декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти валки предназначены для строящегося горячепрокатного стана "2400".

На предприятии в ноябре, в механообрабатывающем цехе ПАО "ЭМСС", с участием представителя заказчика, инспектора контроля качества Primetals Technologies Майкла Мара состоялась приемка первой партии изготовленного оборудования.

Инспектор подтвердил соответствие изготовленных деталей требованиям заказчика, нареканий к качеству продукции не было. Всего экспертом было освидетельствовано 8 валков общей массой 350 тонн.

ПАО "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск, Донецкая обл.) - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики. Предприятие экспортирует продукцию более чем в 50 стран. За 2019 год предприятие реализовало произведенной продукции на сумму 1,94 млрд грн.

МинПром

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