ЕБА отозвала письмо с критикой предоставления финансовых стимулов для "зеленых" металлургов

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) 2 декабря 2020 года отозвала свое письмо в адрес министра экономики Игоря Петрашко, в котором было подвергнуто критике предоставление финансовых стимулов для экологической модернизации промышленных предприятий (в частности, "зеленой" металлургии).
Об этом говорится в письме ассоциации к Петрашко, текстом которого располагают Українські Новини.
Согласно новому документу ЕБА к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ассоциация выявила нарушение процедуры подготовки предыдущего письма, которое было подготовлено и отправлено Петрашко без согласования со всеми участниками ЕБА.
1 декабря в СМИ была обнародована неофициальная информация со ссылкой на письмо ЕБА к Петрашко, в котором ассоциация выступила против принятия правительством проекта постановления "Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой металлургии".
Согласно первому письму ЕБА, направленному 19 ноября в адрес Петрашко, его непосредственной подготовкой занимался энергетический комитет ЕБА, который состоит из 6 членов: ДТЭК, Smart-Energy, Vindkraft Group, а также других компаний.
На момент публикации новости в ЕБА данную информацию не прокомментировали.