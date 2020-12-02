Местные власти готовы ужесточить карантин на праздники – Шмыгаль Правительство провело опрос среди местной власти относительно оптимальных карантинных ограничений. Большинство мэров и глав облгосадминистраций поддержали ужесточение ограничений на праздничные дни.



Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По его словам, мэры городов областного значения и главы ОГА согласны с запретом или введением частичных ограничений в отношении работы праздничных ярмарок.



"Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - добавил премьер.



Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве заявили о положительном эффекте от карантина выходного дня.



Также Д.Шмыгаль сообщил, что в Украине больше не будет карантина выходного дня. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.



При этом Кабинет министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение о возможном усилении карантинных ограничений. О принятии решения правительство должно сообщить за 7 дней.



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