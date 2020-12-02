Цены на заправках продолжат идти вверх Ряд операторов розничного рынка 2 декабря повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.



В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 21 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л, ДТ — до 26,99 грн/л. Также на 20 коп./л все топливо подорожало на станциях Green Wave.



В сети Chipo бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 50 коп./л: бензин А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л, ДТ — до 22,20 грн/л.



На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 30 коп./л, до 23,86 грн/л, бензины — на 39-41 коп./л. На станциях "БРСМ-Нафта" и Motto дизтопливо в среднем прибавило 3 и 12 коп./л соответственно.



Такие сети как Shell, BVS, Marshal и Mango подняли цены на стелах на 10-30 коп./л. (см. табл).



Топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.



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