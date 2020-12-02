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Австралийская Fortescue Metals в декабре отгрузит первую партию руды с нового ГОКа

02.12.20 13:24 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals начинает добычу железной руды на своем новом комплексе Eliwana в Западной Австралии. Первая отгрузка сырья намечена на середину декабря.

Проект стоимостью 1,25 млрд долл. включает строительство ГОКа мощностью 30 млн. т (сухих) концентрата в год и прокладку железнодорожной ветки длиной 143 км. Компания сообщает, что Eliwana будет выходить на проектную мощность несколько месяцев.

После завершения строительства Fortescue перенаправит высвободившиеся технику и персонал на ускорение достройки второго ГОКа Iron Bridge, который должен дать первую продукцию в середине 2022 г. Здесь планируется добывать до 22 млн т высококачественной магнетитной руды в год.

Другая австралийская железорудная компания BHP сообщила, что ее приоритетный проект South Flank в той же Западной Австралии выполнен на 84%. В середине 2021 г. этот комплекс планируется ввести в эксплуатацию и в течение нескольких лет довести его производительность до 80 млн т в год. Параллельно будет приостанавливаться добыча на руднике Yandi аналогичной мощности, где в середине 20-х гг. полностью исчерпаются запасы руды.

МинПром

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