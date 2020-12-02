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Стагнация на рынке стали продолжается, но надежда есть - Шпенов

02.12.20 13:08
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С 2021 года ситуация с потреблением стали в Украине должна измениться к лучшему. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что украинский рынок стали продолжает падать. По итогам 8 месяцев 2020 года потребление стали в Украине снизилось на 10,2% в годовом выражении. Наиболее сильный спад был зафиксирован в сегменте арматуры. Потребление этого вида металлопродукции уменьшилось почти на треть (28,3%). Это произошло, несмотря на рост на 1,9% объемов выполненных строительных работ по итогам января-октября 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Строительные компании начали использовать менее металлоемкие технологии, к тому же сказалось засилье демпингового импорта из Беларуси.

"С 2021 года ситуация должна измениться к лучшему, так как недавно по результатам антидемпингового расследования Украина ввела спецпошлину против белорусской арматуры и катанки в размере 16,08%", - отметил Д.Шпенов.

В то же время нардеп обратил внимание на то, что в сегменте проката с покрытием все выглядит более оптимистично. Внутреннее потребление этой продукции упало всего на 2,7%. Экспорт вырос на 5,4% благодаря введению антидемпинговых пошлин на оцинковку китайских и российских производителей. Динамика потребления листового проката без покрытия в целом отражает динамику развития машиностроительной отрасли. За 8 месяцев 2020 года его потребление в Украине снизилось на 12,2%. В сегменте потребления длинномерного проката и труб также зафиксировано падение: минус 8,2% и 18% соответственно. Главная причина – снижение объемов бурения украинских газодобывающих компаний и снижение спроса со стороны строительной отрасли.

"По прогнозам экспертов, в 2020 году потребление стали в Украине снизится на 3-5%, что очень тесно коррелирует с прогнозным показателем падения ВВП – 5,5% (ЕБРР). Тем не менее 2021 год может стать переломным для отечественных металлургов. По оценкам WSA, потребление стали в регионе СНГ, в который отраслевые эксперты включают Украину, вырастет на 5,5%", - сказал Д.Шпенов.

МинПром

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