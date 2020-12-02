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Без помощи государства украинский ГМК может не выдержать темпов экомодернизации

02.12.20 09:47
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Без помощи государства украинский ГМК может не выдержать темпов экомодернизации, заданных ЕС. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что в годовом отчете по борьбе с изменением климата Еврокомиссия фокусируют внимание на флагманском достижении Евросоюза - сокращении выбросов парниковых газов на 3,7%. По сравнению с 1990 годом, выбросы 27 стран, входящих в ЕС, сократились на 24%. Этот прогресс стал возможным в результате сокращения использования в качестве топлива угля и ускоренного развития альтернативной энергетики.

В среднесрочной перспективе Европейский Союз в рамках общеевропейской программы European Green Deal планирует сократить выбросы парниковых газов в Евросоюзе на 40% до 2030 года, и до 0% к 2050 году. Украина также обязана снижать выбросы вредных газов. Но в отличие от ЕС, где создана мощная система государственной поддержки промышленности и задействованы эффективные стимулы для компаний, ставших на путь экомодернизации производства, наша реальность выглядит тревожно. Подобных европейским программ в Украине нет, подчеркивает депутат.

"Несмотря на то, что украинская экономика сегодня испытывает разрушительные последствия карантинных ограничений, власть никак не поддерживает базовую отрасль – металлургию. Оставшиеся без помощи меткомбинаты самостоятельно не могут преодолеть последствия кризиса. За восемь месяцев 2020 года потребление стали в Украине в годовом выражении упало на 10,2%, а общее снижение объемов внутреннего рынка по итогам текущего года ожидается на уровне 3-5%. Таким образом, отечественная металлургия должна преодолеть два вызова: выйти на докризисный уровень производства и начать ускоренную экомодернизацию чтобы не потерять перспективный для нас рынок ЕС. Учитывая ограниченность бюджетных ресурсов, единственно правильным выходом из сложившейся ситуации может стать принятие парламентом законопроекта № 3543-1, который позволит промпредприятиям направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Это даст металлургам финансовый ресурс, необходимый для внедрения «зеленых» технологий выплавки металла", - подчеркнул С.Магера.

МинПром

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