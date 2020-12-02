Без помощи государства украинский ГМК может не выдержать темпов экомодернизации Без помощи государства украинский ГМК может не выдержать темпов экомодернизации, заданных ЕС. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что в годовом отчете по борьбе с изменением климата Еврокомиссия фокусируют внимание на флагманском достижении Евросоюза - сокращении выбросов парниковых газов на 3,7%. По сравнению с 1990 годом, выбросы 27 стран, входящих в ЕС, сократились на 24%. Этот прогресс стал возможным в результате сокращения использования в качестве топлива угля и ускоренного развития альтернативной энергетики.



В среднесрочной перспективе Европейский Союз в рамках общеевропейской программы European Green Deal планирует сократить выбросы парниковых газов в Евросоюзе на 40% до 2030 года, и до 0% к 2050 году. Украина также обязана снижать выбросы вредных газов. Но в отличие от ЕС, где создана мощная система государственной поддержки промышленности и задействованы эффективные стимулы для компаний, ставших на путь экомодернизации производства, наша реальность выглядит тревожно. Подобных европейским программ в Украине нет, подчеркивает депутат.



"Несмотря на то, что украинская экономика сегодня испытывает разрушительные последствия карантинных ограничений, власть никак не поддерживает базовую отрасль – металлургию. Оставшиеся без помощи меткомбинаты самостоятельно не могут преодолеть последствия кризиса. За восемь месяцев 2020 года потребление стали в Украине в годовом выражении упало на 10,2%, а общее снижение объемов внутреннего рынка по итогам текущего года ожидается на уровне 3-5%. Таким образом, отечественная металлургия должна преодолеть два вызова: выйти на докризисный уровень производства и начать ускоренную экомодернизацию чтобы не потерять перспективный для нас рынок ЕС. Учитывая ограниченность бюджетных ресурсов, единственно правильным выходом из сложившейся ситуации может стать принятие парламентом законопроекта № 3543-1, который позволит промпредприятиям направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Это даст металлургам финансовый ресурс, необходимый для внедрения «зеленых» технологий выплавки металла", - подчеркнул С.Магера.



МинПром



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