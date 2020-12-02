Локализация гарантирует украинским производителям спрос на их продукцию – УкрИннМаш Принятие закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности» позволит украинским производителем удовлетворять спрос государства в большинстве продукции



Об этом говорится в письме Виктора Козырева, заместителя генерального директора корпорации "УкрИннМаш", в адрес председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталухи.



"Мы поддерживаем такую инициативу, поскольку заинтересованы в том, чтобы государственный спрос в большинстве продукции был удовлетворен национальными производителями. Это особенно важно в то время, когда страна находится фактически в состоянии войны, экономического кризиса и борьбы с коронавирусной болезнью", - сказано в письме.



В.Козырев призвал ускорить процесс рассмотрения законопроекта комитетом и Верховной Радой в целом.



Как отмечается в письме, в корпорацию "УкрИннМаш" входят машиностроительные предприятия (ЗАО "Харьковский завод транспортного оборудования", ОАО "Харьковхолодмаш", ООО "Машгидропривод", ОАО "Радиоприбор", ОАО "СКТБ корпорация "УкрИннМаш", ОАО "Производственно-технический центр "ДВРМ"). Корпорация выполняет комплекс работ от конструкторских разработок до выпуска сложной машиностроительной продукции.



Сфера деятельности корпорации распространяется на производство машиностроительной продукции для нужд нефтегазовой промышленности, коммунального и дорожного хозяйства, строительной сферы, сельского хозяйства, оборонной и авиационной сфер. Вся продукция имеет высокий уровень локализации.



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле текущего года.



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