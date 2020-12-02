Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Локализация гарантирует украинским производителям спрос на их продукцию – УкрИннМаш

02.12.20 11:23
печать
размер текста:

Принятие закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности» позволит украинским производителем удовлетворять спрос государства в большинстве продукции

Об этом говорится в письме Виктора Козырева, заместителя генерального директора корпорации "УкрИннМаш", в адрес председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталухи.

"Мы поддерживаем такую инициативу, поскольку заинтересованы в том, чтобы государственный спрос в большинстве продукции был удовлетворен национальными производителями. Это особенно важно в то время, когда страна находится фактически в состоянии войны, экономического кризиса и борьбы с коронавирусной болезнью", - сказано в письме.

В.Козырев призвал ускорить процесс рассмотрения законопроекта комитетом и Верховной Радой в целом.

Как отмечается в письме, в корпорацию "УкрИннМаш" входят машиностроительные предприятия (ЗАО "Харьковский завод транспортного оборудования", ОАО "Харьковхолодмаш", ООО "Машгидропривод", ОАО "Радиоприбор", ОАО "СКТБ корпорация "УкрИннМаш", ОАО "Производственно-технический центр "ДВРМ"). Корпорация выполняет комплекс работ от конструкторских разработок до выпуска сложной машиностроительной продукции.

Сфера деятельности корпорации распространяется на производство машиностроительной продукции для нужд нефтегазовой промышленности, коммунального и дорожного хозяйства, строительной сферы, сельского хозяйства, оборонной и авиационной сфер. Вся продукция имеет высокий уровень локализации.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле текущего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:32
Метинвест победил в конкурсе Партнерство ради устойчивого развития-2020
11:12
Канадская First Quantum будет разрабатывать медное месторождение в Аргентине
10:59
УЗ сообщила о планах в два раза увеличить капинвестиции
10:04
Украина один день была нетто-экспортером газа
09:52
ArcelorMittal и Nippon Steel намерены радикально расширить мощности в Индии
09:30
ЕС заявил о критическом финансовом состоянии Укрзализныци
09:15
Германия ищет пути для достройки Северного потока-2
08:56
Деловые ожидания бизнеса ухудшились до минимума за полгода
08:09
Внутренний спрос на сталь можно увеличить при помощи локализации
01.12.20
17:51
В Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед Нафтогазом
17:33
Власть никак не определится с введением локдауна: то ли декабрь, то ли январь
17:20
Локализация обеспечит приток инвестиций в Украину – ЗТР
17:14
ММК им. Ильича освоил прозводство 15 новых видов продукции и расширил географию поставок
16:49
Локдаун обвалил экспорт товаров из Украины в ЕС
16:35
343 млн долл. дефицита составил сводный платежный баланс Украины в октябре
16:13
В конце осени поставщики метпродукции взвинтили цены
15:50
Group DF намерена судиться за право выкупа 51% акций ЗТМК
15:33
Рада отложила обязательное введение кассовых аппаратов для большинства ФОП
15:10
ОЭСР предрекает мировому ВВП в 2021 году новое падение
14:51
Определены победители конкурса STEEL FREEEDOM 2020
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!