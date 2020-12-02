УЗ сообщила о планах в два раза увеличить капинвестиции АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2021 году планирует выделить на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры в два раза больше средств по сравнению с 2020 годом.



Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн. При этом 55% указанной суммы – собственные средства "Укрзализныци", 31% - средства инвесторов, 14% планируется получить из госбюджета.



"Укрзализныця" рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов. Поскольку инвестиции в возобновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде прибыли", - добавили в УЗ.



Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена в 2023 году увеличить капинвестиции до 41 млрд грн.



"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018-м). EBITDA выросла на 6% по сравнению с итогами предыдущего года - до 17,3 млрд грн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



