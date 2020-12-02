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Украина один день была нетто-экспортером газа

02.12.20 10:04 , Интерфакс-Украина
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Украина 1 декабря 2020 года была нетто-экспортером природного газа, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Фейсбук поздно вечером во вторник.

По его данным, в страну было ввезено 4,57 млн куб. м газа (3,28 млн куб. м - из Венгрии и 1,29 млн куб. м - из Словакии), а вывезено – 5,4 млн куб. м (3,8 куб. м - в Венгрию и 1,6 куб. м - в Польшу).

"Это все разные газы, для разных целей и различных собственников. Есть импорт и ввоз на таможенный склад, и вывоз с таможенного склада. Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где газ в данный момент дороже. Это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую рыночную цену на газ не только в Украине, но и в соседних странах. Постепенно движемся к созданию регионального восточноевропейского газового хаба", - отметил Макогон.

Как сообщалось, Украина в октябре 2020 года впервые в истории осуществила ре-экспорт природного газа в объеме 15 млн куб. м в страны ЕС. Ранее были только транзит и импорт.

МинПром

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