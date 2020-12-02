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Бразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat
Бразильский производитель стали, компания Gerdau завершил приобретение Siderurgica Latino Americana Silat, производителя сортового проката, расположенного в Каукае в штате Сеара на северо-востоке Бразилии, после получения одобрения антимонопольного регулятора Cade. Silat имеет мощности по выпуску 600 тыс. тонн в год сортового проката, в основном арматуры и катанки.
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