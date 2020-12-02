В Worldsteel оценили возможное влияние COVID-19 на тенденции в черной металлургии Глава отдела стратегических инициатив и рынков сырья Worldsteel д-р Барис Бекир Чифтчи написал, что пандемия COVID-19 уже дала значительный импульс как техническому прогрессу, так и переходу к "зеленому" производству, которые являются двумя основными трансформационными силами этого столетия и что ускорение темпов развития изменения вряд ли прекратятся.



Барис Бекир Чифтчи пишет: "Что касается перехода к зеленому "производству", то повышение осведомленности о надвигающихся экологических рисках, вызванное COVID, почти наверняка приведет к усилению общественного давления на правительства и бизнес с целью ускорить снижение рисков. От них будут все больше и больше требовать принятия необходимых адаптационных мер для защиты готовности людей. Мы уже видим, как некоторые страны объявляют о пакетах экологически безопасного восстановления, которые выводят поддержку развития возобновляемых источников энергии и развитие технологий декарбонизации на первый план в восстановлении экономики после пандемии".



Отраслевые последствия ускоренного перехода к экологической безопасности и технологически прогрессивной среды для мировой сталелитейной промышленности включают: 1. Повышенное внимание к декарбонизации. 2. Ускорение эволюции продуктового портфеля. 3. Повышенное внимание к характеристикам стали в течение жизненного цикла и экономики замкнутого цикла. 4. Повышенное внимание к партнерству в области устойчивого развития.



Также представитель Worldsteel отметил: "Более широкое внедрение электронной коммерции и онлайн-услуг, онлайн-работы и инструментов обучения будет поддерживать разработку новых усовершенствованных технологических инструментов и услуг, создавая самоусиливающийся цикл для технического прогресса".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



