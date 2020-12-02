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В Worldsteel оценили возможное влияние COVID-19 на тенденции в черной металлургии

02.12.20 12:34 , steelguru
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Глава отдела стратегических инициатив и рынков сырья Worldsteel д-р Барис Бекир Чифтчи написал, что пандемия  COVID-19 уже дала значительный импульс как техническому прогрессу, так и переходу к "зеленому" производству, которые являются двумя основными трансформационными силами этого столетия и что ускорение темпов развития изменения вряд ли прекратятся.

Барис Бекир Чифтчи пишет: "Что касается перехода к зеленому "производству", то повышение осведомленности о надвигающихся экологических рисках, вызванное COVID, почти наверняка приведет к усилению общественного давления на правительства и бизнес с целью ускорить снижение рисков. От них будут все больше и больше требовать принятия необходимых адаптационных мер для защиты готовности людей. Мы уже видим, как некоторые страны объявляют о пакетах экологически безопасного восстановления, которые выводят поддержку развития возобновляемых источников энергии и развитие технологий декарбонизации на первый план в восстановлении экономики после пандемии".

Отраслевые последствия ускоренного перехода к экологической безопасности и технологически прогрессивной среды для мировой сталелитейной промышленности включают: 1. Повышенное внимание к декарбонизации. 2. Ускорение эволюции продуктового портфеля. 3. Повышенное внимание к характеристикам стали в течение жизненного цикла и экономики замкнутого цикла. 4. Повышенное внимание к партнерству в области устойчивого развития.

Также представитель Worldsteel отметил: "Более широкое внедрение электронной коммерции и онлайн-услуг, онлайн-работы и инструментов обучения будет поддерживать разработку новых усовершенствованных технологических инструментов и услуг, создавая самоусиливающийся цикл для технического прогресса".

МинПром

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