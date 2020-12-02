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Деловые ожидания бизнеса ухудшились до минимума за полгода

02.12.20 08:56
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Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре снизился до 43,4 пункта с 47,8 в октябре, 49,4 – в сентябре, 47,9 – в августе, 46,9 – в июле и 45,5 – в июне. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.

"Бизнес продолжает ухудшать ожидания относительно экономических результатов своей деятельности на фоне усиления правительством Украины карантинных мероприятий", – отмечают в НБУ.

В частности, индекс ожиданий деловой активности бизнеса в ноябре снизился до 43,4 пункта с 47,8 в октябре.

"Предприятия всех секторов экономики пессимистично настроены относительно результатов своей деятельности в ближайшей перспективе, больше всего – сферы услуг и торговли, которые сильнее ощутили последствия усиления противоэпидемических ограничений", – констатируют в НБУ.

В свою очередь предприятия в сфере строительства ожидают сезонного сокращения экономической активности в секторе и сужения инвестиционного спроса.

Предприятия промышленности также уменьшения объемов новых заказов на продукцию, в т. ч. экспортных, на фоне низкого инвестиционного спроса и неблагоприятной внешней конъюнктуры.

НБУ отмечает, что респонденты всех секторов и в дальнейшем настроены на уменьшение количества работников на своих предприятиях, больше всего – в сфере строительства, где сокращение штата прогнозирует две трети компаний.

В НБУ уточнили, что опрос был проведен с 4 по 23 ноября, в нем приняли участие представители 169 предприятий.

Напомним, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, и тогда его значение составило 52,4 пункта. Минимальное значение индекса было зафиксировано в апреле 2020 года – 29,9 пункта.

МинПром

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