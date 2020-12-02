Поступления в госбюджет достигли почти 100% от запланированных Поступления в государственный бюджет в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%, отставание составляет всего 253,4 млн грн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы по состоянию на 30 ноября.



Согласно данным Казначейства, поступления госбюджета по итогам 11 месяцев 2020 года на 45,02 млрд грн или на 5% превышают показатели за аналогичный период 2019 года.



В том числе в ноябре 2020 года в госбюджет поступило 102,29 млрд грн, что на 8,67 млрд грн или на 9,3% больше плана и на 13,5 млрд грн или на 15,2% больше, чем в ноябре 2019 года.



При этом налоговые поступления составили 53,33 млрд грн, что на 5,53 млрд или на 11,6% больше плана. Таможня обеспечила перечисления в бюджет в сумме 29,79 млрд грн, выполнив план впервые с весны.



Как сообщалось, по данным Госказначейства, поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана.



Напомним, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджета на 2020 год, сократив плановые доходы на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона – до 975,83 млрд грн. В том числе общего фонда – до 855,4 млрд грн.



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