Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ArcelorMittal и Nippon Steel намерены радикально расширить мощности в Индии

02.12.20 09:52 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Компания AM/NS India — совместное предприятие корпораций ArcelorMittal и Nippon Steel (60:40) анонсировала план радикального расширения своих мощностей. В настоящее время принадлежащий AM/NS India меткомбинат Hazira в штате Гуджарат имеет проектную мощность 9,6 млн т в год, но из-за ряда проблем может ежегодно выплавлять не более 6,5 млн т.

Приобретая бывшую компанию Essar Steel в 2019 г., компаньоны заявляли о намерении довести ее производительность до 12-15 млн т в год, но новый план ставит более амбициозные цели. К 2030 г. AM/NS India собирается нарастить мощности до 23 млн т в год. Предполагается, что к тому времени на долю компании будет приходиться около 10% выплавки стали в Индии.

Как отмечают японские специалисты, индийский рынок очень важен для Nippon Steel, так как спрос на стальную продукцию в самой Японии сужается, а в Азии корпорации становится сложно конкурировать с китайскими компаниями. Основными рисками для проекта аналитики называют высокий уровень задолженности AM/NS India и нерешенность вопроса со снабжением природным газом. Оба этих фактора ускорили банкротство Essar Steel в 2016 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:04
Украина один день была нетто-экспортером газа
09:30
ЕС заявил о критическом финансовом состоянии Укрзализныци
09:15
Германия ищет пути для достройки Северного потока-2
08:56
Деловые ожидания бизнеса ухудшились до минимума за полгода
08:09
Внутренний спрос на сталь можно увеличить при помощи локализации
01.12.20
17:51
В Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед Нафтогазом
17:33
Власть никак не определится с введением локдауна: то ли декабрь, то ли январь
17:20
Локализация обеспечит приток инвестиций в Украину – ЗТР
17:14
ММК им. Ильича освоил прозводство 15 новых видов продукции и расширил географию поставок
16:49
Локдаун обвалил экспорт товаров из Украины в ЕС
16:35
343 млн долл. дефицита составил сводный платежный баланс Украины в октябре
16:13
В конце осени поставщики метпродукции взвинтили цены
15:50
Group DF намерена судиться за право выкупа 51% акций ЗТМК
15:33
Рада отложила обязательное введение кассовых аппаратов для большинства ФОП
15:10
ОЭСР предрекает мировому ВВП в 2021 году новое падение
14:51
Определены победители конкурса STEEL FREEEDOM 2020
14:31
Танкеры BHP будут перевозить руду на сжиженном газе
14:14
Российское судно возобновит укладку труб в водах Германии 5 декабря
13:50
В Украине снизились продажи новых автомобилей
13:45
В приоритете для ОПЗ – отбор поставщика давальческого сырья
30.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!