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ArcelorMittal и Nippon Steel намерены радикально расширить мощности в Индии
02.12.20 09:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Компания AM/NS India — совместное предприятие корпораций ArcelorMittal и Nippon Steel (60:40) анонсировала план радикального расширения своих мощностей. В настоящее время принадлежащий AM/NS India меткомбинат Hazira в штате Гуджарат имеет проектную мощность 9,6 млн т в год, но из-за ряда проблем может ежегодно выплавлять не более 6,5 млн т.
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