ArcelorMittal и Nippon Steel намерены радикально расширить мощности в Индии Компания AM/NS India — совместное предприятие корпораций ArcelorMittal и Nippon Steel (60:40) анонсировала план радикального расширения своих мощностей. В настоящее время принадлежащий AM/NS India меткомбинат Hazira в штате Гуджарат имеет проектную мощность 9,6 млн т в год, но из-за ряда проблем может ежегодно выплавлять не более 6,5 млн т.



Приобретая бывшую компанию Essar Steel в 2019 г., компаньоны заявляли о намерении довести ее производительность до 12-15 млн т в год, но новый план ставит более амбициозные цели. К 2030 г. AM/NS India собирается нарастить мощности до 23 млн т в год. Предполагается, что к тому времени на долю компании будет приходиться около 10% выплавки стали в Индии.



Как отмечают японские специалисты, индийский рынок очень важен для Nippon Steel, так как спрос на стальную продукцию в самой Японии сужается, а в Азии корпорации становится сложно конкурировать с китайскими компаниями. Основными рисками для проекта аналитики называют высокий уровень задолженности AM/NS India и нерешенность вопроса со снабжением природным газом. Оба этих фактора ускорили банкротство Essar Steel в 2016 г.



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