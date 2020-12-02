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ЕС заявил о критическом финансовом состоянии Укрзализныци

02.12.20 09:30 , РБК Украина
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ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта. Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря.

"Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим", - отмечается в отчете.

В ЕС также акцентируют внимание на том, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, который важен для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Напомним, в январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

МинПром

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