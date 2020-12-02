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Германия ищет пути для достройки Северного потока-2

02.12.20 09:15 , РБК Украина
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В Германии могут создать специальный фонд, который поможет компаниям обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2". Благодаря этому задействованные в проекте немецкие компании не будут напрямую взаимодействовать с российской стороной. Об этим пишет Bild.

Сообщается, что премьер земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд в дальнейшем классифицирует "Северный поток-2" как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

Ожидается, что данная организация послужит успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода. С его помощью компании не будут на прямую взаимодействовать с российской стороной, в связи с чем на них не будут распространяться санкции США.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.

Также стало известно, что принадлежащая "Газпрому" компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", возобновит укладку труб в водах Германии 5 декабря. Для этого используют российское судно "Академик Черский".

МинПром

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