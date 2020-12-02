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Внутренний спрос на сталь можно увеличить при помощи локализации

02.12.20 08:09
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Правительству вполне по силам значительно увеличить внутренний спрос на металлопродукцию. Например, с помощью такого инструмента, как локализация производства. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Как показывает опыт зарубежных стран, наиболее эффективно его применение в машиностроении. Внедрение локализации позволит создать в Украине новые рабочие места и дополнительный спрос на металл. Кроме того, правительству необходимо разработать стратегию развития промышленности, направленную быстрое преодоление кризиса и наращивание объемов промышленного производства", - отметил он.

М.Магомедов отметил, что нынешний год для металлургии прошел под знаком борьбы с негативными последствиями карантинных ограничений. После первого локдауна, до конца апреля 2020 года в таких металлоемких отраслях, как машиностроение и строительство, наблюдался спад объемов производства. Поэтому, по мнению нардепа, логичным было падение внутреннего спроса на металлопродукцию.

"Правда, в августе темпы выполнения строительных работ вышли на уровень 2019 года. Главным фактором роста спроса стала реализация Кабмином программы "Большая стройка", в рамках которой проводился ремонт и строительство дорог, школ, детских садов и спортивных сооружений", - подчеркнул он.

М.Магомедов добавил, что вклад строительства в динамику потребления металла в Украине мог быть значительно большим, однако сказался ряд негативных факторов: "Во-первых, снижение платежеспособного спроса населения на первичное жилье. Попав в трудную ситуацию, украинцы стали больше экономить и откладывать инвестиции в новое жилье на период после окончания пандемии коронавируса. Также негативно сказались на спросе высокие ставки по кредитам. Рост безработицы, неопределенности и неуверенности в будущем снизили желание граждан брать кредиты на улучшение своих жилищных условий".

Главным фактором, сдерживающим рост потребления металла в машиностроении, нардеп назвал невыполнение "Укрзализныцей" утвержденной инвестиционной программы, в частности, по вагоностроению. "Другой фактор: за 9 месяцев 2020 года на 11% в годовом выражении упало производство военных транспортных средств. Это стало неожиданностью, потому что власть декларирует приоритетность военных расходов, однако по факту имеет некоторые проблемы с финансированием закупок готовой продукции", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле текущего года.

МинПром

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