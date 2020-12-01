Локализация обеспечит приток инвестиций в Украину – ЗТР Внесение изменений в Закон о публичных закупках относительно обязательного производства в Украине части закупаемой зарубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.



Об этом говорится в письме Игоря Клейнера, генерального директора "Запорожстрансформатора" (ЗТР), в адрес председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталухи.



Согласно документу, принятие Верховой Радой соответствующего законопроекта №3739 имеет чрезвычайно важное значение для развития украинской промышленности, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.



"Для ЗТР внедрение этого законопроекта позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места, повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции с последующим развитием экспортного потенциала страны", - подчеркивает в письме И.Клейнер.



По словам гендиректора ЗТР, локализация позволит государству модернизировать устаревший парк трансформаторного оборудования и тем самым обеспечить энергонезависимость страны. "Уверены, что в сегодняшних условиях важно создать благоприятные условия для развития национального производства путем эффективного использования механизма публичных закупок", - констатируется в письме.



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле текущего года.



МинПром



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