ММК им. Ильича освоил прозводство 15 новых видов продукции и расширил географию поставок На металлургическом комбинате имени Ильича Группы "Метинвест" в 2020 году освоили производство 15 новых видов продукции, из которых один – в сегменте непрерывнолитых стальных полуфабрикатов, тринадцать – в сегменте проката и один – в трубном сегменте. Расширили и географию поставок.



В сентябре специалисты предприятия изготовили электросварные профильные трубы с минусовым толерансом по толщине. Для обеспечения требований клиента и расширения рынков сбыта трубной продукции подкат заказывали в минусовом допуске по толщине 2,85 мм.



В цехе холодного проката теперь производят оцинкованный прокат с массой цинкового покрытия Z100 (100г/м2). На предприятии были отработаны технологические режимы получения и выпущены технологические задания, которые обеспечили необходимую массу цинкового покрытия в соответствии с требованиями EN 10346. На данный момент произведено более 19 тыс. тонн новой продукции, которая отгружена по Украине, в Польшу, Словакию, Болгарию, Черногорию, Ирак, Чехию, Сербию, Грецию.



В сентябре в листопрокатном цехе "3000" к производству был принят заказ клиента из Израиля, в рамках выполнения которого освоено производство толстолистового проката марок стали AН36/S355 и DH36/S355 толщиной до 25 мм с "нормализующей прокаткой". Особенностью такого проката является обеспечение требуемого уровня механических свойств при более высокой температуре прокатки.



"Осваивать новые виды продукции для нас уже традиция, за которой стоит колоссальная работа металлургов. Главный итог которой – подтверждение нашим меткомбинатом статуса современного, идущего со временем предприятия, способного выполнить даже самый сложный заказ качественно и в срок", – подчеркнул генеральный директор ММК имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко.



Напомним, металлургический комбинат "Азовсталь" Группы "Метинвест" расширяет торговый ассортимент актуальной на мировом рынке металлопродукцией. С начала текущего года азовстальцы предложили клиентам 20 видов новых товарных изделий.



Продуктовая линейка компании пополнилась слябами, прокатом, трубами из новых марок стали, с новым химическим составом или произведенными по измененной технологии.



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