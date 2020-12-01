343 млн долл. дефицита составил сводный платежный баланс Украины в октябре Сводный платежный баланс Украины в октябре 2020 года сведен с дефицитом 343 млн долл., что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (109 млн долл.), свидетельствуют предварительные данные.



Согласно данным Нацбанка Украины, профицит текущего счета платежного баланса в октябре-2020 составил 817 млн долл., тогда как в октябре-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере 656 млн долл., сообщает Интерфакс-Украина.



Объем экспорта товаров в октябре 2020 года сократился на 0,1% (в сентябре-2020 – увеличился 1,5%) – до 4,2 млрд долл., указано в отчете.



Как пояснили в НБУ, динамика показателя была обусловлена уменьшением экспорта продовольственных товаров на 6,5% (в сентябре снижение на 2,6%), черных и цветных металлов – на 2,1% (снижение на 4,5%), машиностроительной продукции – на 0,8% (рост на 5%), а также ростом экспорта минеральных продуктов на 1,6% (рост на 24,3%), древесины и изделий из нее – на 9,4% (рост на 16,9%), продуктов химической промышленности – на 1,8% (рост на 5%) и продовольственных товаров на 3,7% (на 19%).



Отмечается. что по итогам января-октября 2020 года в номинальном измерении увеличился экспорт в страны Азии (на 2,2 млрд, или на 18,2%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ снизился соответственно на 2,2 млрд долл. (15,4%), 776 млн долл. (18,4%) и 400 млн долл. (17,9%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии возросла до 40,1% (с 32,2% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в РФ - снизилась соответственно до 33,4% (с 37,5%), 9,5% (с 11%) и до 5% (с 5,8%).



Импорт товаров в октябре-2020 продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 19,6% (в сентябре-2020 – на 16,2%) и достиг 4,7 млрд долл. В том числе энергетический импорт сократился в два раза (в сентябре в 2,1 раза), а неэнергетический – на 11% (в сентябре – на 5,4%), указал Нацбанк.



Уточняется, что в октябре упал импорт продукции машиностроения на 17,9% (в сентябре-2020 – на 6,5%), черных и цветных металлов – на 6,1% (на 6,4%), промышленных изделий – на 5,8% (на 9,7%). Одновременно возрос импорт продтоваров на 11% (в сентябре – на 13,9%), продукции химической промышленности – на 5,3% (на 3%), а также древесины и изделий из нее – на 28,6% (на 15,4%).



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