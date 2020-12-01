В конце осени поставщики метпродукции взвинтили цены Продолжающийся рост цен на лом и стремление покупателей заключить контракты на поставки заготовки в январе – феврале дали возможность поставщикам взвинтить цены до максимально возможного уровня



Таким образом, прирост цен за неделю колебался в диапазоне от 10 до 33 долл., сообщает пресс-служба ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



В последнюю неделю ноября в ЮВА импортные цены повысились до 485-500 долл./т cfr против 470-495 долл./т cfr на предыдущей неделе. Ослабление спроса и снижение фьючерсных цен в Китае в начале недели заставили участников рынка занять выжидательную позицию. Однако в течении недели фьючерсные котировки увеличились, что подтолкнуло покупателей активизировать закупки для пополнения запасов, частично соглашаясь с повышением цен.



По словам аналитика ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Олега Гнитецкого, в странах MENA импортные цены на заготовку за неделю выросли с 450-480 долл./т cfr до 480-495 долл./т cfr. Предложения заготовки из Ирана повысились до 445 долл./т fob против 430-440 долл./т fob на прошлой неделе. Однако, поставщики не спешат с продажами, ожидая дальнейшего укрепления спроса и повышения цен.



На турецком рынке заготовки основным драйвером роста стало быстрое удорожания лома. На внутреннем рынке Турции последние сделки заключались по 500 долл./т exw, а новые предложения поступали уже по 510 долл./т exw. Пользуясь этим, поставщики заготовки из СНГ смогли поднять предложения на импортном рынке Турции до 485-500 долл./т cfr.



Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" устойчивый спрос на импортных рынках ЮВА и MENA в ходе формирования складов на первый квартал 2021 года, высокая степень заполнения портфеля заказов и прогнозируемое удорожание лома позволят поставщикам СНГ в декабре - январе поддерживать средний уровень экспортных цен на заготовку в портах Черного моря около 500 долл./т fob.



Как и на рынке заготовки, положительный ценовой тренд на рынке арматуры и катанки в большинстве регионов поддерживается, прежде всего, за счет растущих цен на лом. В то же время минимальное усиление спроса со стороны покупателей при текущих низких объемах предложения и практически полной реализации декабрьского и январского производства создает возможности для производителей эффективно наращивать котировки. Благоприятным для поставщиков фактором является достаточно низкий уровень складских запасов у конечных потребителей ввиду неопределенной ситуации и слабой торговли в большинстве регионов в предыдущие месяцы. Пользуясь этим, поставщики нередко придерживают оставшиеся объемы предложения на январь и пытаются добиться максимального роста цен.



Лидером роста цен на длинный прокат в последнюю неделю ноября стала Турция. Существенное удорожание лома и устойчивый внутренний спрос на прокат привели к росту спотовых внутренних цен на арматуру до 518-527 долл./т exw против 490-500 долл./т exw неделей ранее. Последние предложения арматуры от производителей в конце недели поступали по 530-535 долл./т exw.



Постепенно растет спрос на арматуру на рынке MENA. В конце второй декады ноября внутренние цены на арматуру в Египте и ОАЭ выросли на 35 и 45 долл. На прошедшей неделе импортные цены на арматуру в регионе поднялись на 13-25 долл., до 505-525 долл./т cfr.



Рост деловой активности и спроса на рынке ЕС в условиях текущих низких запасов и удорожания сырья позволил европейским компаниям на прошедшей неделе поднять котировки арматуры на 10-20 евро. Учитывая текущий рост заказов, производители рассчитывают на сохранение восходящего тренда, как минимум, до конца года.



На вторичном рынке Украины цены на арматуру и катанку выросли в среднем на 590-600 грн. Котировки в долларовой номинации поднялись на 18 долл., до 530 долл./т склад продавца, без НДС по арматуре и 566 долл./т склад продавца, без НДС по катанке. Несмотря на постепенный спад спроса в строительном секторе, необходимость повышения внутренних цен диктуется постепенным вымыванием дешевой продукции на складах и сравнительно высокими закупочными ценами у производителей. В условиях начавшегося подъема экспортных котировок производители, скорее всего, будут рассматривать возможности дальнейшего повышения и внутренних цен на декабрь. Повышению внутренних цен также будет способствовать специальная пошлина 16,08%, введенная на импорт проката из Беларуси.



Согласно прогнозам Гнитецкого, при поддержке растущих цен на лом и руду котировки арматуры и катанки на региональных рынках в декабре – январе сохранят умеренный рост. Средний уровень котировок арматуры и катанки в портах Черного моря в декабре поднимется до 525 долл./т и 585 долл./т fob соответственно.



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