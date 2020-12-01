Рада отложила обязательное введение кассовых аппаратов для большинства ФОП Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, отложив обязательное введение кассовых аппаратов для большинства физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения до 2022 года, а также отменив введение так называемого "кэшбека" – выплаты покупателям части штрафа, наложенного за выявленные нарушения при выдаче чека предпринимателями.



Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4439д за основу проголосовали 320 народных депутатов, его принятие в целом как закона с технико-юридической доработкой поддержали 319 нардепов.



В частности, законом отсрочено до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (пРРО) для физ лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога (1 млн грн).



При этом отсрочка не предусмотрена для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения: продажа сложных бытовых товаров, лекарственных и медицинских средств, а также ювелирных изделий.



При этом предельные объемы доходов для групп плательщиков единого налога будут привязаны к размеру минимальной зарплаты (для первой группы – 167 минимальных зарплат вместо действующего ограничение в 1 млн грн, для второй – 834 минзарплаты вместо 5 млн грн, таким образом с 1 января действующие ограничения не изменятся).



Кроме того, упразднено использование механизма выплаты покупателям (потребителям) части наложенного на продавца штрафа по их обращению за нарушение правил проведения расчетных операций (так называемый, "кэшбек").



При этом законом отменяются штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (пРРО).



Также продлено на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.



Кроме того, вводится понятие "дистанционные услуги", для них предусмотрено неприменение РРО (пРРО), если расчеты за такие услуги осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.



Напомним, 17 ноября Верховная Рада отклонила законопроект "О внесении изменений Налоговый кодекс и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога". За принятие соответствующего законопроекта №4313-д за основу проголосовали всего 17 народных депутатов.



Законопроектом предлагалось отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров с 2021 года на 2022-й.



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