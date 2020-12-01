ОЭСР предрекает мировому ВВП в 2021 году новое падение Перспективы выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились благодаря воодушевляющим новостям о прогрессе в разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный экономический фон остается крайне неопределенным, говорится в полугодовом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Economic Outlook; в документе также ухудшен прогноз роста мирового ВВП на 2021 год.



"Новые вспышки коронавируса во многих странах и введенные в связи с этим карантинные меры сдержали темпы восстановления мировой экономики после резкого спада в первом полугодии 2020 года и, вероятно, в ближайшей перспективе приведут к снижению ВВП государств, особенно многих стран Европы", - отмечают эксперты организации.



Такая ситуация, как ожидается, будет сохраняться еще некоторое время, пока массовая вакцинация не будет развернута по всему миру.



ОЭСР ожидает постепенного, но неравномерного восстановления мировой экономики в 2021-2022 гг., исходя из того, что вторая волна коронавируса будет взята под контроль, а вакцины станут широко доступны в следующие два года.



"После существенного падения - на 4,2% - в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. В целом, к концу 2021 года объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря мощному подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно различаться", - отмечают в ОЭСР.



В промежуточном прогнозе, опубликованном ОЭСР в сентябре, предполагалось, что мировой ВВП снизится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году.



"Во многих странах объем ВВП, вероятно, будет примерно на 5% ниже докризисных ожиданий в 2022 году, что повышает риск существенных долгосрочных последствий пандемии. Страны и регионы с эффективными системами тестирования, отслеживания заболеваемости и изоляции заболевших, будут показывать довольно хорошие результаты, однако их рост будет сдерживаться общей слабостью глобального спроса, - отмечают в ОЭСР. - В такой ситуации снижение безработицы будет лишь постепенным, и у компаний будет меньше стимулов для инвестиций. Наличие существенного объема неиспользуемых ресурсов будет ограничивать рост зарплат и, соответственно, инфляцию".



Прогноз для мировой экономики мог бы быть более благоприятным в случае более быстрого прогресса в разработке и распространении вакцин, отмечают в ОЭСР. При этом, по их мнению, экономический рост может быть более слабым, чем ожидается, в случае усиления второй волны пандемии коронавируса, а также в случае возникновения дополнительных препятствий для распространения вакцин.



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