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Определены победители конкурса STEEL FREEEDOM 2020

01.12.20 14:51 , uaprom.info
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28 ноября состоялся финал конкурса молодых архитекторов STEEL FREEEDOM 2020, в ходе которого жюри определили проекты-победители. Организатором конкурса выступает Украинский центр стального строительства, генеральный партнер - Группа "Метинвест". Впервые мероприятие прошло в закрытом формате с онлайн-трансляцией, объединив почти 5000 зрителей.

Студенческие команды подавали свои проекты в двух категориях: создание проекта стадиона в Мариуполе (заказчик Мариупольский городской совет) и создание проекта многофункционального спортивно-учебного комплекса в Ивано-Франковске (девелопер DC Evolution).

В финале участвовали 20 команд. Аудитор конкурса Baker Tilly следил за ходом голосования и выставления оценок жюри во время защиты конкурсных проектов, а также осуществлял контроль при подсчете голосов, обеспечивая прозрачность и корректность данных.

Победителями в категории Создание проекта многофункционального спортивно-учебного комплекса в Ивано-Франковске стали команды:

1-е место - I-968, Национальный университет "Львовская политехника": Алешина Виктория, Усик Юрий, Левицкий Александр, Куратор Пелех Андрей Богданович.

2-е место - I-751, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Одесская государственная академия строительства и архитектуры: Чернявская Александра, Гурицкий Илья, Верхова Ольга, Крипакова Александра, Семенов Эдуард.

3-е место - I-566, Киевский национальный университет строительства и архитектуры: Голубева Ирина, Дерба Роман, Швед Антон, Мотрошко Денис, Кошелюк Владислав, Куратор Иносова Татьяна Юрьевна.

Победителями в категории Создание проекта стадиона в Мариуполе стали команды:

1-е место - М-704, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Белокопытов Данила.

2-е место - М-301, Национальный университет «Полтавская политехника им. Ю. Кондратюка»: Хомич Елизавета, Куратор Семко Павел Александрович.

3-е место - М-234, Киевский национальный университет строительства и архитектуры: Гейдаров Муса, Шабуневич Валерий, Березюк Вадим, Попова Марина, Нагородный Ярослав.

Команды-победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получили денежные сертификаты в размере 30 тыс грн, 25 тыс грн и 20 тыс грн соответственно и подарки от партнеров конкурса - компаний Метинвест и Trimble (Tekla / SketchUp). А также ряд других призов от партнеров конкурса.

МинПром

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