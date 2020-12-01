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Танкеры BHP будут перевозить руду на сжиженном газе

01.12.20 14:31 , Металлургпром
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Британо-австралийская горнодобывающая компания BHP заключила с Shell пятилетний контракт на поставку бункерного сжиженного природного газа (СПГ) для заправки пяти своих судов, которые перевозят железную руду из Западной Австралии в Китай.

Контракт является первым подобным соглашением BHP на поставку СПГ. Разворот компании в сторону СПГ является частью плана по снижению выбросов углерода и соблюдению правил Международной морской организации о предельном уровне содержания серы в судовом топливе 0,5%, который вступил в силу 1 января этого года.

Компания ожидает, что ее контракт на поставку СПГ "сформирует до 10% прогнозируемого спроса на бункерный СПГ в Азии", - заявила коммерческий директор BHP Вандита Пант, не предоставляя дополнительных подробностей.

Соглашение о поставках с Shell заключено через три месяца после того, как BHP заключила пятилетний фрахтовый контракт с Eastern Pacific Shipping на пять балкеров Newcastlemax, работающих на СПГ, для перевозки железной руды из Западной Австралии в Китай.

BHP считает, что сделка будет способствовать достижению ее "цели на 2030 год по снижению интенсивности выбросов на 40%".

Компания также ожидает снижения выбросов углерода на 30% для каждого рейса на СПГ между Австралией и Китаем по сравнению с рейсом на обычном топливе.

МинПром

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