Российское судно возобновит укладку труб в водах Германии 5 декабря Принадлежащая "Газпрому" компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", возобновит укладку труб в водах Германии 5 декабря. Для этого используют российское судно "Академик Черский".



Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Морского и гидрографического агентства Германии.



"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский"", - сказал он.



Напомним, компания Nord Stream 2 AG 28 ноября заявила, что планирует в этом году возобновить работы укладке труб в исключительной экономической зоне Германии. Строительство начнется к югу от района Адлергрунд с 5 декабря. Именно здесь находятся концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.



Строительство газопровода "Северный поток-2" было прервано в декабре 2019 года после введения американских санкций.



В конце ноября 2020 года в США часть законодателей пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций в отношении проекта российского газопровода "Северный поток-2". Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.



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