АМКУ решил изучить рынок зарядки электромобилей Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал сбор информации и изучение рынка зарядки электромобилей, сообщил комитет на сайте.



В нем отмечают интенсивный рост рынка электрокаров в последние годы, параллельно растет и рынок коммерческих зарядных станций. В связи с этим АМКУ начинает его мониторинг с целью контроля над соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.



"Целью этого контроля являются: определение состояния конкурентной среды на рынке и его оценка; выявление и определение имеющихся на рынке проблем, препятствующих развитию конкуренции; обеспечение соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции; подготовка в случае необходимости по результатам такого контроля предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции", - отмечают в комитете.



АМКУ призвал действующих и потенциальных участников рынка предоставить информацию и соображения о возможных экономических, организационных, административных и технических барьерах, которые могут препятствовать новым компаниям, чтобы конкурировать на рынке зарядки электромобилей.



Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий в ноябре 2020 года сообщил, что Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.



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