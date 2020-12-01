Завод Метинвеста в Великобритании получил кредит 35 млн фунтов стерлингов Spartan UK, перекатный завод нидерландского горно-металлургического холдинга Metinvest B.V. ("Метинвест") в городе Ньюкасл (Великобритания), привлек новую безотзывную линию факторинга в размере 35 млн фунтов стерлингов.



Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", линия организована совместно с Raiffeisen Bank International AG (RBI) и позволит Spartan UK осуществлять регулярные продажи торговой дебиторской задолженности без регресса. Вся дебиторская задолженность будет регулироваться английским правом и застрахована компанией Tokio Marine HCC. Линия будет открыта на безотзывной основе с возобновляемым периодом в 364 дня.



Комментируя сделку, Юрий Рыженков, генеральный директор Группы "Метинвест", сказал: "Клиентоориентированность всегда была одним из стратегических приоритетов для Группы. Мы постоянно работаем над улучшением предоставляемых продуктов и услуг, чтобы сделать наше ценностное предложение еще более привлекательным. Эта линия позволит предоставить нашим клиентам еще большую гибкость, предлагая различные условия продаж и финансирования".



Александр Любарев, директор департамента по управлению финансами Группы "Метинвест", добавил: "В нынешних неопределенных условиях значение безотзывных инструментов возросло, поскольку они обеспечивают стабильный источник финансирования оборотного капитала. Это первая подобная линия для Spartan UK, и мы рады, что наше сотрудничество с RBI успешно развивается в новых регионах".



Компания Spartan UK, расположенная в Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии, может производить 200 тыс. тонн высококачественной листовой углеродистой стали в год. Являясь частью вертикально интегрированной группы компаний "Метинвеста", большая часть толстолистового проката производится из слябов, поставляемых комбинатом "Азовсталь".



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