На украинских заправках дорожает бензин и дизтопливо Ряд крупных операторов розничного рынка 1 декабря повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", пишет издание enkorr.



В частности, все виды топлива на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,49 грн/л. Также на 50 коп./л все топливо подорожало на станциях "Овис" и "Авантаж 7".



В сети Glusco топливо подорожало на 40 коп./л: бензин А-92 — до 23,15 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,15 грн/л.



На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп./л, до 23,53 грн/л, бензины — на 63-64 коп./л. На станциях Motto бензины в среднем прибавили 2 коп./л, а ДТ подешевело на 5 коп./л.



Такие сети как KLO, UPG, BVS и Mango подняли цены на стелах на 10-60 коп./л.



Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основными факторами, которые повлияли на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.



МинПром



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