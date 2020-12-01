Rio Tinto вместе с Ultromex модернизирует полигон солевых шлаков в Европе

Британская компания Ultromex недавно подписала крупный контракт с Rio Tinto на восстановление полигона солевых шлаков в Европе. Ultromex вместе со своим партнером EJM Hydrovac проведет раскопки, переработку и восстановление участка во Франции в течение следующих трех лет. Этот многомиллионный контракт предусматривает переработку 65 тыс. тонн отходов солевых шлаков.
Солевой шлак, также называемый соляным кеком или черным шлаком, – это отходы, образующиеся при вторичной переработке алюминия, переработке и плавке нового алюминия из алюминиевого лома, шлака и других промышленных отходов. Из-за своей реакционной способности с водой и характера содержащихся в ней загрязняющих веществ солевые шлаки теперь классифицируются как опасные отходы.
Многие отходы выплавки алюминия опасны по своей природе и вывозились на свалки до того момента, как ЕС и другие регионы изменили правила, запрещающие дальнейшее захоронение. По всему миру существует множество таких свалок, и там, где они вызывают проблемы с окружающей средой, Ultromex теперь предлагает проверенное решение для решения этой проблемы.
Компания Ultromex, расположенная недалеко от Ливерпуля, предлагает ряд технологий по переработке и переработке отходов плавления алюминия. Он предлагает решения для удаления таких отходов, как окалина, солевой шлак, SPL и фильтрующая пыль, по мере их появления на плавильном заводе или, в данном случае, там, где они были складированы или захоронены в прошлом.