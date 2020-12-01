Решение ВАКС о закрытии дела Роттердам+ должно выполняться беспрекословно Высший антикоррупционный суд признал законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+", и это решение должно беспрекословно исполняться всеми правоохранительными органами, в том числе Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Об этом сообщил экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24".



"Недавно видел в прессе "Роттердам+": антикоррупционный прокурор принимает решение закрыть и Высший антикоррупционный суд принимает решение закрыть дело. И тут кто-то из НАБУ выходит и говорит - нет, это все не так, мы еще раз проверим. Минуточку, проверяйте, сколько хотите, но выполните то решение, которое вам поставил вышестоящий орган", - сообщил бывший генпрокурор.



По его мнению, позиция НАБУ в этом деле подрывает доверие к правоохранительной и судебной системе.



"Так не должно быть. Законность в стране должна быть. Если руководство приняло неправильное, то идите в суд. Но если уже суд именем Украины принял решение, то ставьте точку и переходите к следующим делам", - добавил С.Пискун.



Напомним, 17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.



Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.



В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные по 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.



Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.



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